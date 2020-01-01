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В Румынии рекордное число заражений и смертей с начала эпидемии COVID-19

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Всего с начала эпидемии в Румынии коронавирусом заразились 66,6 тысяч человек, более 31 тысяч - выздоровели, а 2860 - скончались.
В Румынии зафиксировали наибольшее с начала эпидемии число заражений коронавирусом
В Румынии зафиксировали наибольшее с начала эпидемии число заражений коронавирусом
Getty Images

За прошедшие сутки в Германии выявили рекордный с начала эпидемии рост количества новых случаев коронавируса, а также наибольшее число умерших от COVID-19. Об этом сообщает Digi24 в четверг, 13 августа.

Накануне коронавирус обнаружили у 1454 жителей Румынии, скончались 53 человека.

По состоянию на 13 августа в Румынии подтвержден 66 631 случай заражения, более 31 000 пациентов выздоровели. 2860 человек умерли от коронавирусной болезни.

Напомним, что в Германии заметили тревожный тренд в эпидемии коронавируса. Суточное число новых случаев COVID-19 в стране второй день подряд превышает тысячу, что свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации.

ВОЗ констатировала начало второй волны COVID-19

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Теги: рекорд, эпидемия, Румыния, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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