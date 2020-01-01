В Румынии рекордное число заражений и смертей с начала эпидемии COVID-19
За прошедшие сутки в Германии выявили рекордный с начала эпидемии рост количества новых случаев коронавируса, а также наибольшее число умерших от COVID-19. Об этом сообщает Digi24 в четверг, 13 августа.
Накануне коронавирус обнаружили у 1454 жителей Румынии, скончались 53 человека.
По состоянию на 13 августа в Румынии подтвержден 66 631 случай заражения, более 31 000 пациентов выздоровели. 2860 человек умерли от коронавирусной болезни.
Напомним, что в Германии заметили тревожный тренд в эпидемии коронавируса. Суточное число новых случаев COVID-19 в стране второй день подряд превышает тысячу, что свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации.
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