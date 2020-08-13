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В Беларуси задержан еще один украинец – МИД

Комментариев: 2
По информации родных, он просто не вернулся домой с работы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
TYT.BY

12 августа в консульство Украины в белорусском Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО.

В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Подробная информация будет предоставлена ​​дополнительно. Украинские дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие граждан Украины среди задержанных или пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потребовала от Беларуси освободить задержанных украинцев. Украинские граждане находятся в Беларуси как журналисты и не принимали участия в протестах.

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Теги: Брест, Беларусь, МИД
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Комментариев (2)
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MNI1957    13.08.2020, 17:12
Оценка:  +1
MNI1957
у себя нагадили,теперь лезут в чужую страну
nerddffgcv    13.08.2020, 16:56
Оценка:  -20
nerddffgcv
Не вернулся домой с работы?Ему заплатили за то чтобы он майданил,но его задержали?Это и есть работа?
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