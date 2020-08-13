В Таиланде голая женщина кричала "Аллаху акбар" в буддийском храме

Пьяная женщина разделась догола в буддийском храме, кричала и бессвязно разговаривала. Полиция доставила ее в психиатрическую клинику.

В Таиланде пьяная женщина разделась догола в одном из местных храмов города Чиангмай. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как полностью обнаженная женщина сидит на перилах буддийского храма с банкой пива в руках, бессвязно разговаривает и громко кричит.

Среди прочего, она несколько раз произносит "Аллаху акбар". Полицейские задержали пьяную женщину и доставили ее в психиатрическую лечебницу.

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