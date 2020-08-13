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В Таиланде голая женщина кричала "Аллаху акбар" в буддийском храме

Комментариев: 1
Пьяная женщина разделась догола в буддийском храме, кричала и бессвязно разговаривала. Полиция доставила ее в психиатрическую клинику.

В Таиланде пьяная женщина разделась догола в одном из местных храмов города Чиангмай. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как полностью обнаженная женщина сидит на перилах буддийского храма с банкой пива в руках, бессвязно разговаривает и громко кричит.

Среди прочего, она несколько раз произносит "Аллаху акбар". Полицейские задержали пьяную женщину и доставили ее в психиатрическую лечебницу.

Ранее сообщалось, что на одной из столичных улиц прохаживался голый мужчина, мешая проезду автомобилей. Один из водителей резко отреагировал на это.

Также сообщалось, что возле торгово-развлекательного центра Пирамида на улице Александра Мишуги в Киеве гуляла обнаженная девушка.

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Теги: Таиланд, видео, храм, голые, женщина, пьяные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SanSany    13.08.2020, 17:00
Оценка:  -1
SanSany
я бы вдул)))
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