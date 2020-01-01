В Беларуси продолжаются акции солидарности и забастовки
В Беларуси работники разных предприятий выходят на акции солидарности и проводят забастовки. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Работники БЕЛАЗ вернулись на рабочие места. Поговорить с ними пришло руководство города и предприятия. Мэр Жодино пообещал заводчанам встретиться с ними сегодня в 20.00. Работники требовали в том числе показать результаты голосования по Жодино, провести честные выборы и вывести ОМОН из города.
С открытым обращением "О беспрецедентной жестокости силовых структур в ходе мирного протеста против результатов выборов Президента Республики Беларусь" выступил коллектив Центра детской онкологии и гематологии.
Несколько десятков человек собрались у Свято-Духова кафедрального собора в Минске, они захотели пройти вокруг храма с "крестным ходом против насилия". Ранее православная церковь на своем сайте опубликовала пресс-релиз, что отношения к ходу не имеет.
К работникам МАЗ вышло руководство, спустя некоторое время они разошлись. Работники планируют завтра снова собраться.
Около двухсот работников МСП ОАО Белкард вышли на территорию предприятия с требованием к руководству, чтобы оно обратилось к местным органам власти и в МВД с требованием прекратить жестокость и чрезмерное применение силы.
Напомним, сегодня в Беларуси начались забастовки на предприятиях БЕЛАЗ и Гродно Азот.
Также сообщалось, что в Минске сегодня с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности.
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