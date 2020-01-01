ПЦУ: Церковь Беларуси имеет право просить Томос

Митрополит Епифаний призвал прекратить насилие против протестующих и молиться за белорусский народ.

Глава Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал события в Беларуси, призвав молиться за народ соседней страны.

Также он упомянул о праве церкви Беларуси просить Томос у Вселенского патриархата.

"Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ - наши соседи, с которым от княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание. Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная Церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, и не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой.", - пишет митрополит в Facebook

Епифаний отметил, что ПЦУ не может оставаться равнодушной и не сострадать, когда будущее белорусского народа, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой.

Также Епифаний призывает власти страны к диалогу с гражданским обществом для мирного выхода из кризиса.

"Наши молитвы сегодня - за белорусский народ, за победу правды, за остановку насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!" - добавил он.

Стоит отметить, что Епифаний продублировал свой пост на белорусском языке.

Напомним, протесты начались в Беларуси из-за несогласия с результатми выборов президента и продолжаются четвертый день подряд. Сегодня с самого утра проходят акции солидарности, а также забастовки на предприятиях.

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