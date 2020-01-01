Силовики ушли из офиса Яндекс в Минске

Основания для обыска в протоколах не были детализированы, сотрудники ГУБОП ничего в офисе не изъяли.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси провели обыски в минском офисе российской ИТ-компании Яндекс. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил центральный московский офис Яндекса.

По его данным, в ходе обыска не были изъяты документы и оборудование. Основания для обыска в протоколах не были детализированы, подчеркнули в Яндексе.

В настоящее время силовики ушли из минского офиса компании, уточнили в Яндексе.

Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компании Яндекс и диспетчерской службы такси Uber, заблокировав внутри находившихся там сотрудников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet