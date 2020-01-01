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Силовики ушли из офиса Яндекс в Минске

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Основания для обыска в протоколах не были детализированы, сотрудники ГУБОП ничего в офисе не изъяли.
Силовики в минском офисе Яндекса
Силовики в минском офисе Яндекса
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси провели обыски в минском офисе российской ИТ-компании Яндекс. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил центральный московский офис Яндекса.
 
 
По его данным, в ходе обыска не были изъяты документы и оборудование. Основания для обыска в протоколах не были детализированы, подчеркнули в Яндексе. 
 
В настоящее время силовики ушли из минского офиса компании, уточнили в Яндексе. 
 
Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные вооруженные люди захватили офисы компании Яндекс и диспетчерской службы такси Uber, заблокировав внутри находившихся там сотрудников.

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Теги: Беларусь, протесты, обыск, силовики, обыски
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Источник: korrespondent.net

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