РФ заявила о внешнем вмешательстве в дела Беларуси

Беларусь пытаются извне дестабилизировать и расколоть, заявила Захарова, заверив, что Москва остается надежным союзником Минска.

Кто именно давит на власти Беларуси Захарова не говорит mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 13 августа, заявила о вмешательство во внутренние дела Беларуси извне, пишет Интерфакс.

Она выразила обеспокоенность об "инцидентах на улицах ряда белорусских городов" и " беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти".

"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - заявила Захарова.

Она отметила, что подобное "вмешательство" "видели в других странах".

Захарова призвала всех к сдержанности и благоразумию.

По ее словам, Москва подтверждает "заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси" и рассчитывает, что "в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло".

Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".

"Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - резюмировала она.

Напомним, перед выборами президента в Беларуси задержали 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В РФ заявили, что задержанные стали "жертвами аферы" третьей страны, целью которой было осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии выборов.

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