Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ заявила о внешнем вмешательстве в дела Беларуси

Комментариев: 1
Беларусь пытаются извне дестабилизировать и расколоть, заявила Захарова, заверив, что Москва остается надежным союзником Минска.
Кто именно давит на власти Беларуси Захарова не говорит
Кто именно давит на власти Беларуси Захарова не говорит
mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 13 августа, заявила о вмешательство во внутренние дела Беларуси извне, пишет Интерфакс.

Она выразила обеспокоенность об "инцидентах на улицах ряда белорусских городов" и " беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти".

"Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - заявила Захарова.

Она отметила, что подобное "вмешательство" "видели в других странах".

Захарова призвала всех к сдержанности и благоразумию.

По ее словам, Москва подтверждает "заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси" и рассчитывает, что "в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло".

Представитель МИД РФ заверила, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа".

"Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - резюмировала она.

Напомним, перед выборами президента в Беларуси задержали 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. 

В РФ заявили, что задержанные стали "жертвами аферы" третьей страны, целью которой было осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии выборов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Выборы, Беларусь, протесты, МИД РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
SergioS    13.08.2020, 18:31
Оценка:  0
SergioS
Какая разница, что козломордые заявляют? Мало того, что врут постоянно, так еще и через границы лезут.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь