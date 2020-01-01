Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС

Удары были нанесены в ответ на запуск шаров со взрывчаткой, который был осуществлен с территории сектора Газа.

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Израиль ответил на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой, нанеся удары по ряду объектов ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter в четверг, 13 августа.

"Запуск воздушных шаров со взрывчаткой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - сказано в сообщении.

Накануне армия Израиля также наносила удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой. В результате действий ХАМАС на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств, никто не пострадал.

Напомним, что ранее сектор Газа выпустил ракету по Израилю. Военные израильской армии не сообщили, откуда именно по ним стреляли.

Позже стало известно, что Израиль ответил на обстрелы из сектора Газа. Истребители поразили цели ХАМАС в секторе Газа. Среди пораженных объектов военные перечислили подземные структуры, а также завод по производству бетона для строительства тоннелей.

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