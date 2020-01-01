В Польше вертолет рухнул в реку, двое пострадавших

Молодых мужчину и женщину вытащил из воды речной патруль. Их доставили в больницу вертолет и "скорая помощь".

В Польше частный вертолет рухнул в реку, в результате чего двое пассажиров получили серьезные травмы. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел в четверг, 13 августа, около города Чоснув недалеко от Варшавы. Вертолет вылетел из аэропорта Модлин и вскоре после этого упал в Вислу. Спасательная операция началась около 14:00.

На борту были два человека, мужчина и женщина в возрасте 25-30 лет. Их вытащил из воды речной патруль.

Женщина получила серьезные травмы с угрозой для жизни, ее госпитализировали вертолетом медицинской службы.

Мужчина тоже серьезно травмирован, но угрозы для жизни нет; его госпитализировали на скорой.

На месте происшествия находятся службы чрезвычайных ситуаций, в частности, предпринимают действия, чтобы не допустить утечки горючего в реку. Причины аварии пока неизвестны.

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