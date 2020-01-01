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В Польше вертолет рухнул в реку, двое пострадавших

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Молодых мужчину и женщину вытащил из воды речной патруль. Их доставили в больницу вертолет и "скорая помощь".
Пострадали двое пассажиров
Пострадали двое пассажиров
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В Польше частный вертолет рухнул в реку, в результате чего двое пассажиров получили серьезные травмы. Об этом сообщает RMF24.
 
Инцидент произошел в четверг, 13 августа, около города Чоснув недалеко от Варшавы. Вертолет вылетел из аэропорта Модлин и вскоре после этого упал в Вислу. Спасательная операция началась около 14:00.
 
На борту были два человека, мужчина и женщина в возрасте 25-30 лет. Их вытащил из воды речной патруль.
 
Женщина получила серьезные травмы с угрозой для жизни, ее госпитализировали вертолетом медицинской службы.
 
Мужчина тоже серьезно травмирован, но угрозы для жизни нет; его госпитализировали на скорой.
 
На месте происшествия находятся службы чрезвычайных ситуаций, в частности, предпринимают действия, чтобы не допустить утечки горючего в реку. Причины аварии пока неизвестны.
 
Недавно на юге Египта упал небольшой частный самолет. Двое человек госпитализировали.
 
Еще сообщалось, что в Канаде разбился частный самолет, есть жертвы. Погибли три человека.
 

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Теги: Польша, самолет, крушение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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