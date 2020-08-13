Протесты в Беларуси: в Европарламенте призвали Лукашенко прекратить насилие
Глава Европарламента Давид Сассоли обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим. Об этом он написал в Twitter в четверг, 13 августа.
Жители Беларуси имеют право на протест, подчеркнул Сассаоли.
"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - написал дипломат.
Напомним, что ранее послы ЕС возложили цветы на месте гибели активиста в Минске. Евродипломаты призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест.
Также сообщалось, что США могут ввести санкции против Беларуси. Майк Помпео заявил о совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.
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