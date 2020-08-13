Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты в Беларуси: в Европарламенте призвали Лукашенко прекратить насилие

Комментариев: 1
Насилие по отношению к протестующим будет иметь последствия для властей Беларуси на международном уровне, предупредили в ЕП.
Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие против демонстрантов
Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие против демонстрантов

Глава Европарламента Давид Сассоли обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим. Об этом он написал в Twitter в четверг, 13 августа.

Жители Беларуси имеют право на протест, подчеркнул Сассаоли.

"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - написал дипломат.

Напомним, что ранее послы ЕС возложили цветы на месте гибели активиста в Минске. Евродипломаты призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест.

Также сообщалось, что США могут ввести санкции против Беларуси. Майк Помпео заявил о совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.

Меньше арестов и забастовки. Ситуация в Беларуси

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, протест, Александр Лукашенко, Европарламент, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    13.08.2020, 18:41
Оценка:  -23
Мыкола
А что же Европарламент не дает такие советы Макрону ? Или папуасам с Украины можно лезть со своим уставом, а к еропейцам нельзя ?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь