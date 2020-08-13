Протесты в Беларуси: в Европарламенте призвали Лукашенко прекратить насилие

Насилие по отношению к протестующим будет иметь последствия для властей Беларуси на международном уровне, предупредили в ЕП.

Глава Европарламента Давид Сассоли обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие по отношению к протестующим. Об этом он написал в Twitter в четверг, 13 августа.

Жители Беларуси имеют право на протест, подчеркнул Сассаоли.

"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Применение грубой силы государственными властями должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - написал дипломат.

Напомним, что ранее послы ЕС возложили цветы на месте гибели активиста в Минске. Евродипломаты призвали белорусские власти разрешить людям реализовать своё право на мирный протест.

Также сообщалось, что США могут ввести санкции против Беларуси. Майк Помпео заявил о совместном сотрудничестве с ЕС по реагированию на события в Беларуси.

Меньше арестов и забастовки. Ситуация в Беларуси

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet