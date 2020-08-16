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Лукашенко обещает реформы "завтра"

Комментариев: 3
Лукашенко выступил в Минске на митинге своих сторонников.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
скриншот из видео

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге своих сторонников, и пообещал провести реформы, которые захочет оппозиция. Об этом говорится в видео “Радио Свободы“ на Youtube.

Лукашенко отметил, что оппозиция, проводящая сейчас митинги по все Беларуси, хочет реформ. Он готов их осуществить “завтра“ же, после того, как ему скажут, какие именно.

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Исполняющий обязанности президента Беларуси также напомнил своим сторонникам, что он “отвел белорусский народ от пропасти“, хотя у него в свое время не было опыта руководства страной.

Пропрезидентский митинг в Минске проходит на площади Независимости. Присутствует несколько сотен человек. Митингующие держат официальные государственные флаги Беларуси и скандируют “За батьку!“, “За Беларусь“. 

Напомним, что 15 августа в Украину вернулись задержанные в Беларуси украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их два дня продержали в минском следственном изоляторе. Их возвращение потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: Беларусь, Лукашенко
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Комментариев (3)
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Виктор    16.08.2020, 17:29
Оценка:  +3
Виктор
Странно, а чего их менты не пиздят. Логически если тех можно, то почему нельзя этих?
rafa84    16.08.2020, 16:32
Оценка:  -4
rafa84
Присутствует несколько сотен человек???
ЖУР НАШ ЛЮХИ И ПРОП ОГАН ДОНЫ БИГМИРОВСКИЕ, ВЫ БЫ ХОТЬ САМИ ВИДЕО ПОСМОТРЕЛИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ЭТУ ЗАКАЗНУЮ АХИНЕЮ, И ЗАНИЖАТЬ КОЛИЧЕСТВО МИТИНГУЮЩИХ В ДЕСЯТКИ РАЗ !!!
navigator2    16.08.2020, 20:18
Оценка:  0
navigator2
ціла тища???? да ти шо???? з 80% проголосувавших
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