Лукашенко обещает реформы "завтра"

Лукашенко выступил в Минске на митинге своих сторонников.

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге своих сторонников, и пообещал провести реформы, которые захочет оппозиция. Об этом говорится в видео “Радио Свободы“ на Youtube.

Лукашенко отметил, что оппозиция, проводящая сейчас митинги по все Беларуси, хочет реформ. Он готов их осуществить “завтра“ же, после того, как ему скажут, какие именно.

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Исполняющий обязанности президента Беларуси также напомнил своим сторонникам, что он “отвел белорусский народ от пропасти“, хотя у него в свое время не было опыта руководства страной.

Пропрезидентский митинг в Минске проходит на площади Независимости. Присутствует несколько сотен человек. Митингующие держат официальные государственные флаги Беларуси и скандируют “За батьку!“, “За Беларусь“.

Напомним, что 15 августа в Украину вернулись задержанные в Беларуси украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их два дня продержали в минском следственном изоляторе. Их возвращение потребовал президент Украины Владимир Зеленский.