"Вагнеровцы" объяснили, чем занимались в Беларуси

Переданные России боевики ЧВК утверждают, что были в Беларуси проездом, так как ехали на работу в Ливии, Сирии и Венесуэле.

В России боевики ЧВК "Вагнера" заявили, что попали в Беларусь якобы транзитом, так как ехали охранять нефтяные объекты в Ливии и Сирии. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 16 августа.

По словам боевиков, они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Изначально куратор просил набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. При этом требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе или Сирии.

Затем, как утверждают боевики, им заявили, что прежний куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов Роснефти в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета человек, который занимался их логистикой, заявил, что закажет новые билеты на 30 июля.

Тогда они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны силовиками Беларуси. Наконец, им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Напомним, задержанных под Минском 32 бойцов ЧВК Вагнера власти Беларуси передали РФ.

Затем Зеленский резко отреагировал на выдачу боевиков РФ. Глава государства заявил, что власти Беларуси пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий, когда выдавали боевиков "третьей стороне".

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