На митинг в Минске вышли десятки тысяч людей

Протестующие кричат "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Столичные протесты поддержали и жители других городов по всей Беларуси.

У Стелы в центре Минска, Беларусь, собрались десятки тысяч протестующих против президента Александра Лукашенко. Об этом пишет NEXTA Live в Telegram в воскресенье, 16 августа.

На проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!".

При этом протесты в столице поддержали и люди из городов по все Беларуси. Люди также вышли в центры своих городов с бело-красными флагами, чтобы выразить несогласие с результатами выборов в стране.

Напомним, что ранее сегодня в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко. На митинг за Александра Лукашенко прибыло несколько тысяч человек.

Затем Лукашенко выступил перед своими сторонниками. Александр Лукашенко заявил, что выступает против митингов, так как именно так белорусы "уничтожили то, что было нам дано богом, - империю".

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