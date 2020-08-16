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На митинг в Минске вышли десятки тысяч людей

Комментариев: 6
Протестующие кричат "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Столичные протесты поддержали и жители других городов по всей Беларуси.
В Минске снова массовые протесты
В Минске снова массовые протесты
NEXTA Live

У Стелы в центре Минска, Беларусь, собрались десятки тысяч протестующих против президента Александра Лукашенко. Об этом пишет NEXTA Live в Telegram в воскресенье, 16 августа.

На проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!".

При этом протесты в столице поддержали и люди из городов по все Беларуси. Люди также вышли в центры своих городов с бело-красными флагами, чтобы выразить несогласие с результатами выборов в стране.

Напомним, что ранее сегодня в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко. На митинг за Александра Лукашенко прибыло несколько тысяч человек.

Затем Лукашенко выступил перед своими сторонниками. Александр Лукашенко заявил, что выступает против митингов, так как именно так белорусы "уничтожили то, что было нам дано богом, - империю".

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Теги: Беларусь, митинг, протесты, протест, митинги, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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autsaider_gigimo    16.08.2020, 17:39
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Трудно будет трехпроцентному, ох трудно. И не исключено, что усатый скоро поменяет прописку и переедет в Ростов.
Вася_с_Иваново    16.08.2020, 18:33
Оценка:  -5
Вася_с_Иваново
Ростов не резиновый. Тем более, что последние месяцы Лука плохо, а последние недели очень плохо вел себя в отношении РФ, зато лебезил перед западом - вывод!
vweasswerq    16.08.2020, 17:01
Оценка:  -6
vweasswerq
Бацька сегодня опустил в говно нашу охреНэньку,упомянув что наша охреНэнька стоит на коленях непонятно перед кем.Хотя,уже давно понятно что стоит она перед всеми кто потрепает по щеке и похлопает по жoпе...Зе в своё время не зря её сравнивал с актрисой"взрослого кино"...
SergioS    16.08.2020, 17:13
Оценка:  +2
SergioS
По методичке копипастишь, мокша?
Asmo    16.08.2020, 17:26
Оценка:  +1
Asmo
как же весело смотреть как дихтатор, пытаясь усидеть у власти, каждый день придумывает новые страшилки в своих никчемным попыткам убедить беларусов, что он им нужен...А он им не нужен, давно не нужен, он прошлое, а они хотят будущего и это беда всех дихтаторов, не только усатого..
WTF2wtf    16.08.2020, 17:43
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатное быдло оккупантов и убийц из раши,
тебе только нахyй скакать ... вечноскачущее по аккаунтам многостаночное антиукраинское говнометко
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