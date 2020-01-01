Люди хотят успеть въехать в Грецию до введения обязательной самоизоляции 17 августа. Очередь достигла 20 км, у людей нет еды и воды.

На албанско-греческой границе тысячи людей застряли без еды и воды facebook.com/BalkanObserverforUkraine

На границе Албании и Греции тысячи людей стоят в пробке, так как хотят успеть попасть в Грецию, прежде чем вступит в силу решение греческих властей об обязательной самоизоляции после въезда с 17 августа. Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook в воскресенье, 16 августа.

"Решение греческих властей о необходимости 7-дневной самоизоляции и отрицательного теста на COVID-19 для граждан Албании начиная с 17 августа вызвало ажиотаж на пограничных пунктах пропуска", - сказано в публикации.

Сейчас из Албании в Грецию могут въехать только граждане с видом на жительство и несколько других категорий лиц. На границе албанцев выборочно тестируют на коронавирус. При этом КПП работают только днем, с 06.00 до 22.00, что осложнило ситуацию.

В регионе Гирокастра образовалась 20-километровая очередь, застряли сотни машин и тысячи людей, которые находятся там без воды, еды и удобств.

В связи с этим на помощь гражданам были привлечены медицинские бригады, полицейские и албанские военные.

Cмотрите фотогалерею: Тысячи людей застряли на границе Албании и Греции

Напомним, что ранее на границе с Венгрией автомобили застряли в очередях. Правоохранители Венгрии тщательно проверяют документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки.

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