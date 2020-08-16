В Беларуси объявили общенациональную забастовку

Оценить количество протестующих в Минске сложно, так как колонны с десятками тысяч людей всюду, пишут оппозиционные Telegram-каналы.

Протестующие в Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки с 17 августа и до тех пор, пока не будут выполнены требования людей. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live в воскресенье, 16 августа.

В частности, на протестах требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

При этом протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от Стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на площадь Независимости.

Отметим, что в цепи солидарности в Минске собралось около 200 тысяч человек, пишет издание Наша Нива.

"Оценить число демонстрантов в центре Минска невозможно. Колонны с десятками тысяч человек просто повсюду. В центре уже собрались десятки тысяч оппонентов Лукашенко. Особенно много их возле стелы "Минск - город-герой", - сказано в сообщении.

"Множество людей сейчас в районе площади Якуба Коласа. Несут 30-метровый флаг. Люди скандируют: "Уходи, уходи!", - добавляет NEXTA.

В то же время протесты проходят и в других городах - Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.

Напомним, что ранее сегодня в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко. На митинг за Александра Лукашенко прибыло несколько тысяч человек.

Затем Лукашенко выступил перед своими сторонниками. Александр Лукашенко заявил, что выступает против митингов, так как именно так белорусы "уничтожили то, что было нам дано богом, - империю".

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