В Чикаго задержали более 20 протестующих против полицейского насилия

Днем прошла мирная акция против насилия полиции по отношению к темнокожим американцам, но к вечеру она переросла в столкновения с правоохранителями.

В Чикаго во время столкновений с полицией задержали более 20 демонстрантов

В Чикаго, США, акция протесты против полицейского насилия по отношению к темнокожему населению переросла в столкновения с копами - были ранены 17 правоохранителей, задержаны более 20 человек. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 16 августа.

По словам главы полиции Чикаго Дэвида Брауна, около 200 человек в субботу собрались на акцию протеста против жестокого обращения полиции. Демонстрации прошли мирно, правоохранители были там, чтобы гарантировать безопасность протестующих.

Тем не менее на вечерней акции протестующие напали на офицеров полиции, используя скейтборды, бутылки, велосипеды и другие предметы. В результате были ранены 17 правоохранителей и арестованы 24 демонстранта, заявил Браун.

Напомним, что ранее в Миссисипи решили заменить "расистский" флаг на другой. Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в Штатах с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими.

Также сообщалось, что в США футбольная команда изменит расистское название на фоне протестов. Команда по американскому футболу Washington Redskins прекратит использовать это название, теперь владелец и тренер команды разработают новое название и логотип.

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