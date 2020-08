Протесты в Минске: площадь Независимости заполнена

Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Протесты в Минске переместились на площадь Независимости, которая теперь заполнена людьми почти вплотную. Об этом сообщает TUT.by в Telegram в воскресенье, 16 августа.

"Минск. Участники акции солидарности дошли до площади Независимости, они заняли практически всю площадь. Также заполнен весь проспект до улицы Ленина. На ступеньках КГБ стоят люди с плакатами, на которых требование освободить политзаключенных. Проходящие мимо КГБ люди кричат: "Отпускай!", - сказано в публикации.

Фото и видео заполненного центра столицы Беларуси публикует Telegram-канал NEXTA Live.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS — Franak Viacorka (@franakviacorka) August 16, 2020

Ранее сегодня сообщалось, что на митинг в Минске вышли десятки тысяч людей. Протестующие кричат "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Столичные протесты поддержали и жители других городов по всей Беларуси.

Также в Беларуси объявили общенациональную забастовку. Оценить количество протестующих в Минске сложно, так как колонны с десятками тысяч людей всюду, пишут оппозиционные Telegram-каналы.

