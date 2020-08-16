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Протесты в Минске: площадь Независимости заполнена

Комментариев: 3
Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".
В Минске протестующие собрались на площади Независимости
В Минске протестующие собрались на площади Независимости
NEXTA

Протесты в Минске переместились на площадь Независимости, которая теперь заполнена людьми почти вплотную. Об этом сообщает TUT.by в Telegram в воскресенье, 16 августа.

"Минск. Участники акции солидарности дошли до площади Независимости, они заняли практически всю площадь. Также заполнен весь проспект до улицы Ленина. На ступеньках КГБ стоят люди с плакатами, на которых требование освободить политзаключенных. Проходящие мимо КГБ люди кричат: "Отпускай!", - сказано в публикации.

Фото и видео заполненного центра столицы Беларуси публикует Telegram-канал NEXTA Live.

Ранее сегодня сообщалось, что на митинг в Минске вышли десятки тысяч людей. Протестующие кричат "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Столичные протесты поддержали и жители других городов по всей Беларуси.

Также в Беларуси объявили общенациональную забастовку. Оценить количество протестующих в Минске сложно, так как колонны с десятками тысяч людей всюду, пишут оппозиционные Telegram-каналы.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    16.08.2020, 20:17
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Если Лука не удержится, Чпуйло беларусам "правильного" президента сосватает! Такого чтоб руску-родину любил.
Вася_с_Иваново    16.08.2020, 20:31
Оценка:  0
Вася_с_Иваново
И это будет выбор Белолусского народа. А вы против?
SergioS    16.08.2020, 20:09
Оценка:  0
SergioS
Ну что, бацька? Что ты там про майдан говорил?
navigator2    16.08.2020, 19:57
Оценка:  0
navigator2
ка-цапи так не зможуть не коли....народжені стояти раком
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