Протестующего могли застрелить из нелетального оружия - МВД Беларуси

В силовом ведомстве Беларуси утверждают, что полиция на протестах не применяла огнестрельное оружие.

В Беларуси погибший протестующий Александр Тарайковский мог быть смертельно ранен из нелетального оружия. Об этом заявил глава МВД Беларуси Юрий Караев, передает TUT.by в воскресенье, 16 августа.

По словам Караева, разбирательство по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков будет уже после того, как закончатся протесты. Он также предположил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

"Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?... Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - говорит министр.

Караев добавил, что ему жаль погибшего, а также избитых демонстрантов.

"А больше всего - моих 129 сотрудников", - резюмировал глава ведомства.

Напомним, что ранее появилось видео гибели Александра Тарайковского в Минске. На кадрах видно, что силовики стреляют в сторону протестующих.

Также в Гомеле простились со второй жертвой силовиков. Мужчина, которого задержали с Александром, рассказал, что парень был не в себе и ему была нужна срочная медицинская помощь. Однако силовики проигнорировали просьбу вызвать ему скорую.

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