В Бресте отпускают первых задержанных протестующих
В Бресте, Беларусь, из СИЗО начали отпускать первых задержанных протестующих. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 16 августа.
Уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания.
Под зданием СИЗО люди продолжают стоять в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.
Родственники, представители общественности и СМИ ранее пытались попасть в СИЗО № 7. К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.
Напомним, что в Минске протестующие заполнили площадь Независимости. Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".
Также у Тихановской озвучили требования протестующих. Люди хотят, чтобы всех задержанных участников протестов освободили, а Лукашенко ушел в отставку.
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