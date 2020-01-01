В Бресте отпускают первых задержанных протестующих

Из СИЗО вышел первый задержанный, так как у него истекал срок в 72 часа задержания. Люди под зданием СИЗО продолжают ждать своих родных.

В Бресте, Беларусь, из СИЗО начали отпускать первых задержанных протестующих. Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 16 августа.

Уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания.

Под зданием СИЗО люди продолжают стоять в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.

Родственники, представители общественности и СМИ ранее пытались попасть в СИЗО № 7. К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.

Напомним, что в Минске протестующие заполнили площадь Независимости. Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Также у Тихановской озвучили требования протестующих. Люди хотят, чтобы всех задержанных участников протестов освободили, а Лукашенко ушел в отставку.

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