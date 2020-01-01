В Таиланде прошла акция протеста: требуют отставки правительства

СМИ называют акцию крупнейшей с 2014 года. На улицах Бангкока собрались более 10 тысяч протестующих.

В Бангкоке, Таиланд, на антиправительственную демонстрацию вышли более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 16 августа.

Протест уже назвали крупнейшим с 2014 года. Протестующие, большинство из которых студенты, требуют отхода от политики бывшего премьер-министра Прают Чан Глаза, а также принятия новой конституции и прекращения преследования оппозиционных активистов.

"Мы хотим новых выборов и нового парламента для народа", - говорят демонстранты.

Акцию протеста организовали активисты движения Свободные люди. Отметим, что тайские студенты почти ежедневно проводят акции протеста, но нынешняя стала самой многолюдной.

Напомним, что ранее в Таиланде прошел массовый антиправительственный забег. Протестующие в основном недовольны уровнем развития экономики, они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

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