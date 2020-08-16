В Минске задержали нескольких протестующих

Силовики в штатском выскочили из микроавтобуса без номеров, схватили людей и увезли в неизвестном направлении.

Возле ГУМа в Минске, Беларусь, силовики без опознавательных знаков задержали нескольких протестующих. Об этом сообщает Радио Свобода - Беларусь в воскресенье, 16 августа.

Возле магазина силовики в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили нескольких человек и увезли их в неизвестном направлении. Другие протестующие были возмущены, но не вступили в противостояние с силовиками

Напомним, что в Минске протестующие заполнили площадь Независимости. Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Также у Тихановской озвучили требования протестующих. Люди хотят, чтобы всех задержанных участников протестов освободили, а Лукашенко ушел в отставку.

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