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В Минске задержали нескольких протестующих

Комментариев: 3
Силовики в штатском выскочили из микроавтобуса без номеров, схватили людей и увезли в неизвестном направлении.
Нескольких участников акции в Минске задержали силовики
Нескольких участников акции в Минске задержали силовики

Возле ГУМа в Минске, Беларусь, силовики без опознавательных знаков задержали нескольких протестующих. Об этом сообщает Радио Свобода - Беларусь в воскресенье, 16 августа.

Возле магазина силовики в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили нескольких человек и увезли их в неизвестном направлении. Другие протестующие были возмущены, но не вступили в противостояние с силовиками

Напомним, что в Минске протестующие заполнили площадь Независимости. Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Также у Тихановской озвучили требования протестующих. Люди хотят, чтобы всех задержанных участников протестов освободили, а Лукашенко ушел в отставку.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, Минск, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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НочьБобра    16.08.2020, 23:35
Оценка:  0
НочьБобра
Банды Лукашенко свирепствуют.
Путин-Xyйло    16.08.2020, 23:15
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А откуда уверенность что то были силовики? Странные люди.
НочьБобра    16.08.2020, 23:36
Оценка:  0
НочьБобра
У них КГБ всегда так действует. Традиции проверенные годами.
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