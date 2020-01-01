Во Франции наибольший суточный прирост COVID-19 с ослабления карантина

Накануне коронавирус подтвердили у более чем 3 тысяч французов, а также обнаружили 17 новых очагов заражения.

Во Франции наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина

За прошедшие сутки во Франции зафиксировали 3310 новых случаев коронавируса - самый высокий показатель с майского ослабления карантина. Об этом сообщает Агентство общественного здоровья, передает BFMTV в воскресенье, 16 августа.

Кроме того, во Франции выявили 17 новых очагов заражения.

В Агентстве общественного здоровья говорят, что ситуация является рисковой в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Людей призвали соблюдать меры безопасности, в частности, одевать маску и соблюдать дистанцию с другими, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Напомним, что парижан будут штрафовать за отсутствие маски. За появление на улице без маски жителям и гостям столицы Франции грозит штраф в 135 евро.

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