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Во Франции наибольший суточный прирост COVID-19 с ослабления карантина

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Накануне коронавирус подтвердили у более чем 3 тысяч французов, а также обнаружили 17 новых очагов заражения.
Во Франции наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина
Во Франции наибольшее число новых заражений со времени ослабления карантина

За прошедшие сутки во Франции зафиксировали 3310 новых случаев коронавируса - самый высокий показатель с майского ослабления карантина. Об этом сообщает Агентство общественного здоровья, передает BFMTV в воскресенье, 16 августа.

Кроме того, во Франции выявили 17 новых очагов заражения.

В Агентстве общественного здоровья говорят, что ситуация является рисковой в 23 департаментах страны, умеренно-рисковой - в 20, и особенно рисковой - в трех: Буш-дю-Рон на юге страны и заморских территориях Майотта и Гвиана.

Людей призвали соблюдать меры безопасности, в частности, одевать маску и соблюдать дистанцию с другими, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Напомним, что парижан будут штрафовать за отсутствие маски. За появление на улице без маски жителям и гостям столицы Франции грозит штраф в 135 евро.

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Теги: Франция, эпидемия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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