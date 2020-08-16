Италия разрешила возобновить прогулки на лайнерах

Восстановление работы круизной индустрии начнется с порта Генуи. Накануне в Италии выявили почти полтысячи случаев коронавируса.

В Италии позволили прогулки на круизных лайнерах. Об этом сообщает агентство ANSA в воскресенье, 16 августа.

"Круизная индустрия, которая была полностью приостановлена из-за пандемии COVID-19, начинает восстановление сегодня из порта Генуи", - сказано в сообщении.

Накануне в Италии зафиксировали 479 новых случаев болезни COVID-19, на 150 меньше, чем за прошедшие сутки. При этом общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 253 915-ти. За минувшие сутки в Италии четыре человека умерли от коронавируса, а с начала пандемии - 35396.

Днем ранее сообщалось, что в Италии рекордный прирост коронавируса с мая. Показатели новых случаев коронавируса в Италии выросли до максимума почти за три месяца.

Также в Италии из-за COVID возобновили старинную традицию винных окошек. Впервые окна для продажи вина появились в XVII веке, когда в Италии бушевала эпидемия бубонной чумы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet