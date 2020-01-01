В Сомали боевики захватили отель, более десяти жертв
В столице Сомали Могадишо по меньшей мере десять человек погибли и более 30 получили ранения в результате нападения террористов на отель Elite Hotel. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщило агентство АFP.
По данным местных СМИ, захватчики забаррикадировались на пятом этаже отеля вместе с заложниками, завязалась перестрелка между ними и прибывшим спецназом.
В результате были убиты все захватчики. Жертвой нападения, среди прочих постояльцев, стал высокопоставленный сотрудник министерства информации Сомали.
"Количество пострадавших может возрасти, так как раненые продолжают поступать", - информировал врач одной больниц Могадишо.
Власти африканской республики обвиняют в случившемся исламистскую террористическую группировку Аш-Шабаб.
Ранее в Могадишо при взрыве на военной базе погибли восемь человек, более 14 получили ранения. Ответственность за теракт на себя сразу взяла исламистская группировка Аш-Шабаб.
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