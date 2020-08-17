Тихановская объявит себя президентом - штаб
Кандидат в президенты Республики Беларусь от оппозиции Светлана Тихановская готовит заявление, в котором объявит себя президентом. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной.
Отмечается, что в штабе оппозиционного кандидата ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства.
Также сторонники Тихановской отметили массовость мирных акций в городах Беларуси и подчеркнули, что жестокие разгоны силовиками протестующих "никогда не должны повториться".
Как сообщалось, главный кандидат от оппозиции инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране и призвала европейские страны помочь в организации диалога с белорусскими властями.
Напомним, по данным ЦИК, на выборах президента страны в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1%. За Тихановскую проголосовали 10,1%.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet