В Новой Зеландии перенесли парламентские выборы из-за COVID
Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о перенесении всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила газета The New Zealand Herald.
Как объявила премьер-министр, причиной такого решения стало возобновившиеся на территории страны распространение коронавируса.
Вопрос переноса выборов обсуждался между политиками, после чего было принято окончательное решение, резюмировала Ардерн.
Как сообщалось, в Новой Зеландии зафиксировали первые за 102 дня местные случаи COVID-19. Позитивные тесты на коронавирус получили четыре члена одной семьи.
Ранее о возможности переноса местных выборов в Украине заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
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