Памятник экс-премьеру Канады Трюдо снова осквернили

Монумент Пьеру Трюдо, отцу нынешнего премьер-министра страны, второй раз за лето измазали краской.

В парке канадского города Вон злоумышленники снова осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, который занимал пост в 1968-1979 и в 1980-1984 годах. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что в воскресенье неизвестные измазали статую белой краской и написали на постаменте слово Pedo, что в английской разговорной речи означает "педофил".

Мэр города Маурицио Бевилакуа назвал содеянное вандализмом и подчеркнул, что полиция уже занялась поисками виновных.

В то же время Трюдо-младший, действующий премьер-министр Канады, пока не отреагировал на инцидент.

В США бывший пастор предложил сносить статуи Христа

Напомним, в июне злоумышленники замазали голову упомянутой скульптуры черной краской. Полиция занялась поисками вандалов.

Борьба с памятниками в США и мире началась на фоне антирасистских протестов после смертельного задержания американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

По всему миру пострадали несколько десятков монументов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet