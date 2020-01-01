Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД Германии раскрыли суть санкций против Минска

Комментариев: 0
В Европейском Союзе исключают введение ограничительных мер в сфере экономики, чтобы уберечь белорусское население.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас

Санкции Евросоюза против Республики Беларусь будут введены против конкретных лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих. Об этом сообщило издание DW со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

Немецкий министр подчеркнул, что речь об экономических ограничительных мерах не идет, поскольку они в первую очередь ударят по населению республики.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных людей, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - заявил Маас.

По словам политика, работа над санкционным списком продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, в ЕС подтвердили намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, а также заявили, что предложат белорусским властям помощь в урегулировании кризиса в стране.

В ответ на новые санкции в МИД республики заявили о готовности к продолжению "пусть и сложного, но диалога" с Евросоюзом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, Германия, МИД, санкции
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь