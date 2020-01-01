В МИД Германии раскрыли суть санкций против Минска

В Европейском Союзе исключают введение ограничительных мер в сфере экономики, чтобы уберечь белорусское население.

Санкции Евросоюза против Республики Беларусь будут введены против конкретных лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих. Об этом сообщило издание DW со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

Немецкий министр подчеркнул, что речь об экономических ограничительных мерах не идет, поскольку они в первую очередь ударят по населению республики.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных людей, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - заявил Маас.

По словам политика, работа над санкционным списком продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, в ЕС подтвердили намерение ввести дополнительные санкции против Беларуси, а также заявили, что предложат белорусским властям помощь в урегулировании кризиса в стране.

В ответ на новые санкции в МИД республики заявили о готовности к продолжению "пусть и сложного, но диалога" с Евросоюзом.

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