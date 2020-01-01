Пандемия коронавируса: в Австралии установлен антирекорд по смертности

С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 23 576 человек, 421 из которых скончался.

Почти 700 австралийцев лечатся в больницах страны

В Австралии зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки - 25. Таким образом, общее число умерших пациентов составляет 421. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Отмечается, что за 24 часа австралийские медики зарегистрировали 289 новых случаев инфицирования.

По последним данным, с начала пандемии в Австралии обнаружили 23 576 случаев заражения COVID-19, побороть болезнь удалось 14 080 гражданам. Всего в стране провели около 5,3 миллиона тестов на коронавирус.

При этом госпитализация потребовалась 680 зараженным, 47 из которых пребывают в тяжелом состоянии. Еще 7758 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

Ранее власти австралийского штата Виктория объявили режим бедствия из-за коронавируса. Наиболее жесткие ограничения ввели в столице штата Мельбурне - втором по величине городе Австралии.

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