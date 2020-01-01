Житель Техаса забаррикадировался в доме и открыл стрельбу

К жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник ранил уже трех копов, правоохранителям все еще не удалось его задержать.

В Техасе мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу АР (архивное фото)

В пригороде Остина, штат Техас, США, мужчина закрылся в доме и начал стрельбу. Об этом сообщает местное полицейское управление в Twitter в понедельник, 17 августа.

По вызову к жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник в стрельбе пока не задержан.

"Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее при стрельбе у Белого дома были ранены двое людей. Мужчина, открывший огонь, а также сотрудник службы секретной охраны получили ранения в ходе перестрелки у резиденции президента США.

Также сообщалось, что в США на вечеринке произошла стрельба. Один человек был убит, еще двое получили тяжелые ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе. Один человек получил травму во время бегства.

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