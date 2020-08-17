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В США зафиксирована самая высокая температура на Земле

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В Долине Смерти зарегистрировали рекордно высокую температуру. Впрочем, ученые не исключают, что в ближайшие дни этот рекорд будет побит.
Национальная погодная служба США проверяет данные
Национальная погодная служба США проверяет данные
firetrip.me

В калифорнийской Долине смерти зафиксирована самая высокая температура в истории наблюдений. Ртутный столбик термометра поднялся до отметки 54,4 °С. Предыдущий температурный рекорд здесь был установлен семь лет назад, пишет BBC.

В настоящее время Национальная погодная служба США проверяет данные.

Известно, что Долина Смерти является самым жарким местом на Земле. Так, в 2013 году здесь была зафиксирована температура в 54 °С.

Ученые предполагают, что в ближайшее время температура может подняться еще на несколько градусов и побить абсолютный рекорд -  56.7°C, который зафиксировали в Долине Смерти 10 июля 1913 года, однако ученые сомневаются в достоверности этих сведений.

Как сообщалось ранее, в Японии зафиксирована рекордная температура для страны.

Также Korrespondent.net писал, что в ближайшие пять лет температура на планете поднимется на 1,5°.
 

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Теги: рекорд, США, Калифорния, температура, жара
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    17.08.2020, 17:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
В 2000 р. ми в туристичному турі автобусом проїжджали Долину Смерті. Там тоді була, здається, АЗС, якийсь магазинчик і декілька житлових будинків. Коли я спитав гіда, як там можна жити, він відповів дуже коротко - електрика.
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