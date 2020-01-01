Штайнмайер призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
Лидер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что силовики не должны применять насилие против своего народа.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер.
По его словам, новости и кадры из Беларуси - "драматические и трогательные одновременно. Силовики, по его мнению, не должны применять насилие против своего народа.
Также Штайнмайер заявил, что восхищается мужеством демонстрантов, вышедших на улицы в минувшие выходные после насилия со стороны власти в предыдущие дни.
"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашу солидарность и поддержку", - подчеркнул президент ФРГ.
Как сообщалось, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".
Напомним, в Беларуси оппозиция готова обсудить неприкосновенность Александра Лукашенко.
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