Штайнмайер призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

Лидер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что силовики не должны применять насилие против своего народа.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер.

По его словам, новости и кадры из Беларуси - "драматические и трогательные одновременно. Силовики, по его мнению, не должны применять насилие против своего народа.

Также Штайнмайер заявил, что восхищается мужеством демонстрантов, вышедших на улицы в минувшие выходные после насилия со стороны власти в предыдущие дни.

"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашу солидарность и поддержку", - подчеркнул президент ФРГ.

Как сообщалось, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила , что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

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