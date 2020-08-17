Лукашенко назвал условие для новых выборов

Глава Беларуси призвал изменить Конституцию. По новому рсновному закону страны можно будет провести и выборы парламента, и президента, и местных органов власти, заверил Александр Лукашенко.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов. Но для этого необходимо на референдуме принять изменения в Конституцию страны.

Об этом он заявил в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ в понедельник, 17 августа.

"Будет так, мужики. Надо принять новую Конституцию, чтоб вы хотели и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", – сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о том, что он готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Напомним, что ранее Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером в Беларуси. Оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси говорит, что не планировала политическую карьеру, но "судьба распорядилась так".

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