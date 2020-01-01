МИД не исключает затягивание спора с Ираном за сбитый лайнер МАУ

В случае отказа иранской стороны от добровольного решения всех вопросов по сбитому самолету официальный Киев будет обращаться в международные суды.

Международное судебное разбирательство продлится минимум пять лет, прогнозируют в МИД Украины Getty Images

Сроки расследования катастрофа лайнера компании Международные авиалинии Украины, сбитого иранскими военными над Тегераном в январе 2020 года, будут зависеть от политический воли иранской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью изданию Цензор, опубликованном в понедельник, 17 августа.

"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около двух лет", - напомнил он.

В случае отказа иранской стороны от добровольного решения всех вопросов по сбитому самолету официальный Киев будет обращаться в международные суды, но это долгий процесс, отметил Енин.

"Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки пять лет", - уточнил замглавы МИД.

Напомним, ранее власти Ирана заявили, что не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737.

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