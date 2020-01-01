Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МИД не исключает затягивание спора с Ираном за сбитый лайнер МАУ

Комментариев: 0
В случае отказа иранской стороны от добровольного решения всех вопросов по сбитому самолету официальный Киев будет обращаться в международные суды.
Международное судебное разбирательство продлится минимум пять лет, прогнозируют в МИД Украины
Международное судебное разбирательство продлится минимум пять лет, прогнозируют в МИД Украины
Getty Images
 
Сроки расследования катастрофа лайнера компании Международные авиалинии Украины, сбитого иранскими военными над Тегераном в январе 2020 года, будут зависеть от политический воли иранской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью изданию Цензор, опубликованном в понедельник, 17 августа.
 
"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около двух лет", - напомнил он.
 
В случае отказа иранской стороны от добровольного решения всех вопросов по сбитому самолету официальный Киев будет обращаться в международные суды, но это долгий процесс, отметил Енин. 
 
"Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки пять лет", - уточнил замглавы МИД.
 
Напомним, ранее власти Ирана заявили, что не будут компенсировать компании Международные авиалинии Украины стоимость самолета Boeing-737.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, МИД Украины, лайнер, МИД, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь