США расширяют санкции против китайской Huawei

США распространили свои санкции на 38 дочерних компаний Huawei. Также ужесточили возможности сотрудничества с Huawei американских компаний.
Министерство торговли США в понедельник, 17 августа, объявило о введнии санкций против 38 дочерних компаний китайской компании Huawei.
Кроме того, ведомство расширило действие поправок, согласно которым, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei.
"Администрация президента Трампа видит Huawei тем, чем она является – подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая (КПК), и мы действуем соответствующим образом. Сегодня наше правительство приняло несколько мер, чтобы защитить национальную безопасность США, частную жизнь наших граждан и неприкосновенность нашей сети 5G от вредоносного влияния Пекина", - говорится в заявлении госсекретаря США.
"Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами", - прокомментировал в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.
Он назвал Huawei "катастрофой", обвинив ее в том, что она "делала все, что ей вздумается", на территории США.
Трамп также высказался против обмена информацией между компетентными органами США и Великобритании, если последние будут пользоваться технологическими наработками Huawei.
"Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он использует системы Huawei, то позволяет ей шпионить за собой и за нами", - пояснил президент.
Он напомнил, что его администрация прилагает усилия для того, чтобы убедить американских союзников в Европе отказаться от наработок Huawei.
Годом ранее Министерство торговли США внесло Huawei в черный список
после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".
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