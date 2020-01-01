США расширяют санкции против китайской Huawei

"Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами", - прокомментировал в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Он назвал Huawei "катастрофой", обвинив ее в том, что она "делала все, что ей вздумается", на территории США.

Трамп также высказался против обмена информацией между компетентными органами США и Великобритании, если последние будут пользоваться технологическими наработками Huawei.

"Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он использует системы Huawei, то позволяет ей шпионить за собой и за нами", - пояснил президент.

Он напомнил, что его администрация прилагает усилия для того, чтобы убедить американских союзников в Европе отказаться от наработок Huawei.

Напомним, США в мае ввели новые ограничения касающиеся поставок компьютерных чипов китайской корпорации Huawei.