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Ученые установили порядок проявления симптомов COVID

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Сначала у больных возникает жар, затем кашель, мышечные боли, тошнота или рвота. На последней стадии появляется диарея.
Ученые изучили истории болезни инфицированных
Ученые изучили истории болезни инфицированных
focus.ua
 
Специалисты из США выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Об этом говорится в журнале Frontiers in Public Health.
 
Так, ученые проанализировали истории болезни более 55 тысяч пациентов.
 
Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий:
 
  • жар,
  • кашель,
  • мышечные боли,
  • тошнота или рвота,
  • диарея.
Американские исследователи подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.
 
Как сообщалось, число случаев коронавируса в мире приближается к 22 миллионам.
 
Напомним, американские ученые выявили важную уязвимость коронавируса COVID-19.

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Теги: США, ученые, исследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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