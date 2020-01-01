Ученые установили порядок проявления симптомов COVID
Сначала у больных возникает жар, затем кашель, мышечные боли, тошнота или рвота. На последней стадии появляется диарея.
Специалисты из США выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Об этом говорится в журнале Frontiers in Public Health.
Так, ученые проанализировали истории болезни более 55 тысяч пациентов.
Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий:
- жар,
- кашель,
- мышечные боли,
- тошнота или рвота,
- диарея.
Американские исследователи подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.
Как сообщалось, число случаев коронавируса в мире приближается к 22 миллионам.
Напомним, американские ученые выявили важную уязвимость коронавируса COVID-19.
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