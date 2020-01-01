Ученые установили порядок проявления симптомов COVID

Сначала у больных возникает жар, затем кашель, мышечные боли, тошнота или рвота. На последней стадии появляется диарея.

Специалисты из США выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса. Об этом говорится в журнале Frontiers in Public Health.

Так, ученые проанализировали истории болезни более 55 тысяч пациентов.

Как выяснилось, точный порядок возникновения симптомов у заболевших COVID-19 следующий:

жар,

кашель,

мышечные боли,

тошнота или рвота,

диарея.

Американские исследователи подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи.

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