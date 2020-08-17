Правозащитники подсчитали погибших на протестах в Беларуси

С 7 по 14 августа по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов, по данным организации Звено.

Официальные данные о жертвах в ходе антиправительственных протестов в Беларуси являются заниженными. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило местное издание БелПАН со ссылкой на отчет правозащитного объединения Звено.

По его данным, с 7 по 14 августа по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов.

Правозащитники нашли в больницах Минска 120 человек, госпитализированных после протестов, и пообщались с 30 из них.

Многие пострадавшие получили травмы и ожоги от взрывов светошумовых гранат, которые бросали непосредственно в людей или близко к ним, хотя протестующие не были вооружены и не атаковали силовиков.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время акций протеста в республике погибли два человека, пострадали 158 человек, которые находятся в больницах. У всех состояние стабильное, некритичное, заверил глава белорусского Минздрава.

Как сообщалось ранее, примерно 700 человек в Беларуси пожаловались на превышение полномочий силовиков, из-за чего следственной комитет проведет проверки по всем поступившим заявлениям.

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