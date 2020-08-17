В ЕС поддержали три требования белорусов к Лукашенко

Население Беларуси хочет перемен уже сейчас. ЕС поддерживает белорусов в этом стремлении, отметил Жозеп Боррель.

Власти Евросоюза поддерживает белорусский народ в его ключевых требованиях к власти, которые выдвигаются на массовых протестах. Об этом сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда в понедельник, 17 августа.

По его словам, вчерашние Марши свободы стали самыми массовыми в новейшей истории Беларуси.

"У этих мирных демонстраций были четкие требования: освобождение незаконно задержанных людей, привлечение к ответственности виновных в жестоких действиях силовиков и проведение новых президентских выборов. Реальные цифры четко показывают, что население Беларуси хочет перемен и хочет их уже сейчас. ЕС поддерживает белорусов в этом стремлении", – сказал Боррель.

Он добавил, что, учитывая возрастающее количество сообщений о бесчеловечном обращении с задержанными протестующими, ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех таких сообщений и привлечения виновных к ответственности.

"Как было согласовано нашими министрами иностранных дел на последней видеоконференции, ЕС готовит новые списки для введения санкций против ответственных за жестокость и репрессии против мирных протестующих и фальсификацию результатов выборов", – напомнил высокий представитель ЕС.

Он также добавил, что в среду состоится внеочередная встреча лидеров ЕС по ситуации в Беларуси.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

Также ЕС предварительно одобрил санкции против Беларуси в связи с нарушениями в ходе президентских выборов в стране. Их должен утвердить Советом ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet