В НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
НАТО поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Об этом в понедельник, 17 августа, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, передает информагентство Reuters.
"НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает своего присутствия в регионе", - сказал генсек НАТО. По его словам, альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске.
Вместе с тем Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека. По его словам, страны-члены НАТО следят за развитием событий в Беларуси.
"Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО", - резюмировал генсек альянса.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
Также он поручил перебросить подразделения десантников с восточной границы Беларуси на западную.
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