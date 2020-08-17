Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НАТО ответили на обвинения Лукашенко

Комментариев: 4
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека
Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека
Belvpo.com
 
НАТО поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Об этом в понедельник, 17 августа, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, передает информагентство Reuters.
 
"НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает своего присутствия в регионе", - сказал генсек НАТО. По его словам, альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске.
 
Вместе с тем Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека. По его словам, страны-члены НАТО следят за развитием событий в Беларуси. 
 
"Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО", - резюмировал генсек альянса.
 
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
 
Также он поручил перебросить подразделения десантников с восточной границы Беларуси на западную.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, Беларусь, Дипломатия, Йенс Столтенберг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
FPN    17.08.2020, 22:09
Оценка:  -28
FPN
"Белые" и "пушистые"
WTF2wtf    17.08.2020, 23:30
Оценка:  +4
WTF2wtf
VSHIVANKA,
ольгинское нацинеопределенного пола, чего вылезло?
На путинского штатного пидaрка-многостаночника напали польские негры из НАТО???
Прямо в Ольгино придавили танком натовцы, не дают упоротому путиснкому нацисту срать где попало???

Нах скачи, быдло-трансвестит на бюджете оккупантов ...
Лаптев    17.08.2020, 23:30
Оценка:  +2
Лаптев
Ну конечно, а как же иначе. Цивилизация однако, а не балалаечно-лаптежные дикари.
Aud    17.08.2020, 21:50
Оценка:  -1
Aud
Значит кто-то из них врёт, или Столтенберг, или усатое брехло)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь