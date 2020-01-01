Трамваи останавливались прямо посреди дороги. На дороги вывели регулировщиков, чтобы развеять хаос.

Почти 37 тысяч домов остались без света Укринформ

В Гааге произошел масштабный сбой в подаче электроэнергии, в результате чего около 37 тыс. домов, магазинов, кафе, предприятий и других учреждений остались без света. Об этом сообщает Укринформ.

Возле входов в супермаркеты образовались огромные очереди, продавцы выходили из магазинов и объясняли людям, что из-за сбоя в подаче электроэнергии супермаркеты остановили работу.

Кассовые аппараты и банкоматы также не работали. На улицах образовались большие пробки, ведь светофоры не работали. Кроме отключения светофоров причиной хаоса на дорогах стал сильный дождь с градом. Поэтому на дороги оперативно вывели регулировщиков. Через два, а в некоторых районах три часа свет в городе появился.

На остановках трамваев можно было увидеть сообщение о том, что общественный транспорт не работает.

В Гааге главный общественный транспорт - трамваи. Они останавливались прямо посреди дороги. Также без транспорта остались владельцы электрокаров. Время от времени в Гааге не работал интернет. Причиной отключения электроэнергии называют короткое замыкание на главной распределительной станции.

Cмотрите фотогалерею: В Гааге без электричества остались почти 40 тысяч домов

Еще сообщалось, что в Нью-Йорке произошел масштабный блэкаут , из-за чего десятки тысяч людей остались без света.

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