Активисты в Минске требуют отпустить задержанных

После митинга у СИЗО на ул. Володарского часть протестующих отправилась к ИВС в районе Окрестина.

Мирные акции протеста начались вечером в понедельник, 17 августа, в белорусской столице. Об этом сообщил телеграм-канал оппозиционного белорусского издания Тут.

По его данным, несколько сот активистов собрались возле Купаловского театра. Часть протестующих расположилась рядом со зданием администрации президента.

Кроме того, несколько тысяч человек пришли к СИЗО на ул. Володарского. Они скандируют "выпускай!", требуя освобождения задержанных в предыдущие дни протестов.

Возле входа на станцию метро Пушкинская, где ранее происходили столкновения с силовиками, сегодня немноголюдно - там собрались около 150 активистов.

У дворца культуры Орбита работает оборудование для импровизированного свободного микрофона, где активисты рассказывают свои истории задержаний и пребывания в изоляторах.

Впоследствии часть собравшихся возле СИЗО двинулась к изолятору временного содержания на ул.Окрестина.

Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.

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