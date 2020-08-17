МИД РФ заявил о рисках переброски военных США в Польшу

Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на сдерживание России/.

Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, способствуя эскалации напряженности у западных границ России и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов. Об этом в понедельник, 17 августа, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, заверения НАТО о незначительном и ротационном характере усилений российская сторона воспринимает не иначе, как попытки исказить действительность.

"Реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше", - подчеркнула Захарова.

Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на сдерживание России, создание разделительных линий в Европе, отметила представитель МИД РФ.

"США в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные интересы, поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств. Это полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряженности в Европе", - заявила Захарова.

Как сообщалось, Польша согласилась на увеличение присутствия американских военных в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве EDCA.

EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие примерно на одну тыс. человек в дополнение к 4,5 тыс. американских военных, которые уже присутствуют в Польше.

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