Украинский волонтер рассказал, как подавлялись протесты в Минске

Реуцкий утверждает, что в его присутствии милиционеры ударили лицом об железный забор женщину-активистку.

Реуцкий провел в заключении около суток вместе с другими задержанными активистами hromadske.radio

Белорусские силовики действовали предельно жестко против участников акций протеста в Минске. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил волонтер организации Восток SOS Константин Реуцкий в интервью телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

По его словам, для этого использовались не только дубинки, но и различные пытки, угрозы и запугивание. Реуцкого вместе с остальными задержанными несколько часов заставили стоять во дворе РУВД с вывернутыми и поднятыми вверх руками.

Также Реуцкий утверждает, что в его присутствии милиционеры ударили лицом об железный забор женщину-активистку.

В самом РУВД волонтер слышал, как милиционеры хвастались большим количеством мобильных телефонов, которые они отобрали у протестующих: якобы их уже настолько много, что даже некому дарить.

Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.

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