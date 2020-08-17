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Украинский волонтер рассказал, как подавлялись протесты в Минске

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Реуцкий утверждает, что в его присутствии милиционеры ударили лицом об железный забор женщину-активистку.
Реуцкий провел в заключении около суток вместе с другими задержанными активистами
Реуцкий провел в заключении около суток вместе с другими задержанными активистами
hromadske.radio
 
Белорусские силовики действовали предельно жестко против участников акций протеста в Минске. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил  волонтер организации Восток SOS Константин Реуцкий в интервью телеграм-каналу PavlovskyNEWS.
 
По его словам, для этого использовались не только дубинки, но и различные пытки, угрозы и запугивание. Реуцкого вместе с остальными задержанными несколько часов заставили стоять во дворе РУВД с вывернутыми и поднятыми вверх руками. 
 
Также Реуцкий утверждает, что в его присутствии милиционеры ударили лицом об железный забор женщину-активистку.
 
В самом РУВД волонтер слышал, как милиционеры хвастались большим количеством мобильных телефонов, которые они отобрали у протестующих: якобы их уже настолько много, что даже некому дарить.
 
Как известно, протесты в Беларуси начались с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. 
 
В первые дни протесты жестко подавлялись белорусскими силовиками. Затем они получили указания не препятствовать акциям оппозиции.

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Теги: Беларусь, протесты, протест, активисты, акции протеста, активист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лаптев    17.08.2020, 22:57
Оценка:  +3
Лаптев
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