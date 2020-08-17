Лукашенко - белорусам: Труба вам, если президент будет посменно работать

По словам Лукашенко, он предлагал оппозиции провести пересчет голосов на прошедших президентских выборах, но это предложение было отклонено.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки на Минский завод колесных тягачей встретился с трудовым коллективом и ответил на вопросы рабочих. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило белорусское издание Тут.

По словам Лукашенко, он предлагал оппозиции провести пересчет голосов на прошедших президентских выборах, но это предложение было отклонено.

"Вечером им предложили пересчитать. А мне передают люди: "А уже это неактуально считать". А что надо? - "Новые выборы", - рассказал Лукашенко в беседе с работником предприятия по имени Андрей.

Рабочий рассказал Лукашенко, что голосовал за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, "потому что она четко сказала - мы хотим перемен". Рабочий также заявил Лукашенко, что "народ уже устал" и предложил "по-цивильному" провести выборы.

Лукашенко в ответ напомнил, что на досрочное голосование пришло 42% избирателей, хотя оппозиционные кандидаты призывали не делать этого.

"Пришли на досрочные выборы в подавляющем большинстве сторонники президента", - подчеркнул президент. Рабочие напомнили Лукашенко, что по официальным данным, его не поддержали около 700 тыс. человек: "Это большая сила, с ними надо разговаривать".

Лукашенко согласился, но на замечание рабочего, что президенты должны меняться, как и рабочие - смену отработал и ушел, ответил: "Если президент будет у вас посменно работать, труба вам".

Он также выразил мнение, что требование оппозиции о проведении новых выборов является политтехнологией с целью обеспечить победу Тихановской.

"Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумайте. Они же сказали - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем?", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.

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