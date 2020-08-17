Японская теннисистка возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за прошедший год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в понедельник, 17 августа.
Уточняется, что рейтинг учитывает не только призовые деньги, но и доходы спортсменок от рекламы, а также спонсорские контракты.
За год Осака заработала 37,4 млн долларов, из них 3,4 млн долларов 22-летняя спортсменка получила в качестве призовых, а остальные 34 млн долларов - по контрактам со спонсорами.
На 1,4 млн долларов меньше за прошедший год заработала американская теннисистка Серена Уильямс.
“Обе спортсменки превзошли рекорд, который в 2015 году установила уже завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова - 29,7 млн долларов”, - говорится в сообщении.
Третье место в рейтинге заняла австралийка Эшли Барти - 13,1 млн долларов, далее идут румынка Симона Халеп - 10,9 млн долларов, канадка Бьянка Андрееску 8,9 млн долларов, испанка Гарбин Мугуруса 6,6 млн долларов, украинка Элина Свитолина 6,4 млн долларов, американка София Кенин 5,8 млн долларов, немка Ангелик Кербер - 5,3 млн долларов. На десятом месте - американская футболистка Алекс Морган - 4,6 млн долларов.
В 2019 году Осака занимала вторую строчку в аналогичном рейтинге Forbes. Возглавила список тогда американская теннисистка Серена Уильямс.
Осака занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.
Ранее сообщалось, что победительница пяти турниров Большого шлема и основательница конфетного бренда Sugarpova Мария Шарапова инвестировала в велнес-компанию Therabody. Стартап занимается производством гаджетов для массажа и других технологичных устройств для оздоровления.
Также, украинская теннисистка Анастасия Шошина, занимающая 443-ю строчку в мировом рейтинге сменила украинское гражданство на польское.
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