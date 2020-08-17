Японская теннисистка возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Из всех теннисистов опередить Осаку по размеру общего дохода за год смог только швейцарец Роджер Федерер. Он заработал 106,3 млн. долларов.

Японская теннисистка Наоми Осака возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за прошедший год по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания в понедельник, 17 августа.

Уточняется, что рейтинг учитывает не только призовые деньги, но и доходы спортсменок от рекламы, а также спонсорские контракты.

За год Осака заработала 37,4 млн долларов, из них 3,4 млн долларов 22-летняя спортсменка получила в качестве призовых, а остальные 34 млн долларов - по контрактам со спонсорами.

На 1,4 млн долларов меньше за прошедший год заработала американская теннисистка Серена Уильямс.

“Обе спортсменки превзошли рекорд, который в 2015 году установила уже завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова - 29,7 млн долларов”, - говорится в сообщении.

Третье место в рейтинге заняла австралийка Эшли Барти - 13,1 млн долларов, далее идут румынка Симона Халеп - 10,9 млн долларов, канадка Бьянка Андрееску 8,9 млн долларов, испанка Гарбин Мугуруса 6,6 млн долларов, украинка Элина Свитолина 6,4 млн долларов, американка София Кенин 5,8 млн долларов, немка Ангелик Кербер - 5,3 млн долларов. На десятом месте - американская футболистка Алекс Морган - 4,6 млн долларов.

В 2019 году Осака занимала вторую строчку в аналогичном рейтинге Forbes. Возглавила список тогда американская теннисистка Серена Уильямс.

Осака занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе пять титулов WTA. Она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США 2018 года.

Ранее сообщалось, что победительница пяти турниров Большого шлема и основательница конфетного бренда Sugarpova Мария Шарапова инвестировала в велнес-компанию Therabody. Стартап занимается производством гаджетов для массажа и других технологичных устройств для оздоровления.

Также, украинская теннисистка Анастасия Шошина, занимающая 443-ю строчку в мировом рейтинге сменила украинское гражданство на польское.

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