В Норвегии задержали предполагаемого российского шпиона

Подозреваемый встречался с офицером российской спецслужбы и передал ему секретную информацию, сообщили в службе безопасности Норвегии.

В Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в передаче РФ данных государственной важности. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает сама спецслужба в Twitter .

Известно, что подозреваемый в шпионаже в пользу России - сотрудник консалтинговой компании, является подданным Норвегии, но родился за пределами страны, проживает в столичном городе Осло.

"Обвинение основано на том, что между обвиняемыми и российскими разведчиками проводились встречи", - сообщил представитель спецслужбы журналистам издания Aftenposten.

Уточняется, что мужчина был задержан еще 15 августа в одном из ресторанов Осло. Тогда же задержанный был помещен под предварительный арест сроком на четыре недели.

Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений.

Однако обвинение ацентирует на том, что встречи с представителем РФ проводились тайно, и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация.

"В обмен подозреваемый получал крупные суммы", - говорит сторона обвинения.

Местные СМИ отмечают, что данное дело связано с промышленным шпионажем.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/17aug2020/spynor.html

Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее власти Словакии выслали трех сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet