Трамп заявил, что при Байдене американцев ожидает "скучная жизнь"

Выступая в штате Миннесота, Трамп начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей Байдену.

Американский президент Дональд Трамп считает, что в случае победы на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена Соединенные Штаты станут "скучной социалистической страной". Об этом, в понедельник, 17 августа сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление главы Белого дома во время выступления в Миннесоте.

"Никто не захочет освещать в СМИ Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну", - сказал Трамп.

Он добавил, что демократы после прихода к власти полностью остановят процесс "беспрецедентного восстановления американской экономики", а новый президент станет марионеткой в руках левых экстремистов.

Во время своего выступления, Трамп также подверг критике экономическую политику бывшего президента страны Барака Обамы, при администрации которого Байден был вице-президентом.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что действующий президент США, республиканец Дональд Трамп существенно сократил отставание от демократа-кандидата в президенты Джо Байдена - разница составляет всего 4% против 14% в июне.

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