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Бывший сотрудник ЦРУ задержан по обвинению в шпионаже в пользу Китая

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Экс-служащий ЦРУ также пытался устроиться на работу в ФБР с целью шпионажа, заявили в Минюсте США.
Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Юк Чин Ма
Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Юк Чин Ма
US Justice Department handout

В США правоохранители арестовали бывшего сотрудника ЦРУ за шпионаж в пользу Китая. Об этом, в понедельник, 17 августа, пишет Reuters со ссылкой на Минюст США.

По данным ведомства 67-летний экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Юк Чин Ма сговорился с родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ, с целью передачи секретных данных Китаю: о сотрудниках ведомства, операциях и способах сокрытия сообщений ЦРУ. 

Ма родился в Гонконге, но является гражданином США. В ЦРУ он работал в период с 1982 по 1989 год, имел допуск к информации высшей степени секретности. После ухода со службы жил в Шанхае, а затем переехал на Гавайи. Как полагают власти США, тогда же подозреваемый начал сотрудничать органами безопасности КНР. 

В качестве доказательств вины Ма представлено видео, на котором он получает 50 тыс. долларов вознаграждения за информацию.

Мужчину отправили под арест. Согласно судебным документам, обвиняемый имел допуск к информации высшей степени секретности. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее полицейская служба безопасности Норвегии задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в передаче РФ данных государственной важности. 

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Теги: США, Китай, ЦРУ, шпионаж, арест
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Источник: korrespondent.net

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