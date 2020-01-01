Жителям КНДР предложили есть домашних животных - СМИ

С помощью домашних животных северокорейские власти намерены решать проблему нехватки продовольствия на фоне жестких санкций.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что домашние собаки - символ “капиталистического декадентства” и приказал их владельцам передать их для использования в качестве источника мяса в рестораны. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает The Daily Mail со ссылкой на свои источники.

“Власти уже определили все семьи, в которых держат домашних собак, их заставляют под угрозой насильственной конфискации передавать животных в качестве мяса для ресторанов”, - заявил информированный источник южнокорейской газете ChosunIlbo, на которую в своей публикации ссылается The Daily Mail.

В то же время, следует отметить, что собачье мясо - излюбленный деликатес в Корее, Китае и некоторых других азиатских странах.

Ранее в Северной Корее презентовали смартфон "новейшего поколения", получивший название Kindalai7. Гаджет был сделан по заданию главы государства Ким Чен Ына.

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