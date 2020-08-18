Неизвестный угрожал смертью российским дипломатам в Нью-Йорке

Белый мужчина бросал камни в здание консульства и припаркованные на территории автомобили.

Неизвестный мужчина в течение нескольких дней забрасывал камнями российское генконсульство в Нью-Йорке, а также угрожал убийством дипломатам. Об этом, в понедельник, 17 августа сообщает РИА Новости.

В российском представительстве отметили, что это продолжалось на протяжении недели.

"Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно до 16 августа. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам", - сказал собеседник агентства.

Дипломаты посетовали, что мужчину полицейские задержали в первый же день, но впоследствии отпустили. Тогда он принялся снова и снова возвращаться к консульству, швыряя камни. При этом он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства.

"По гражданству человека нет никакой информации. Он выкрикивал угрозы в на английском языке. Дословно: "Я застрелю вас" и "Я убью вас"", - отметил сотрудник дипмиссии.

Он добавил, что дипломаты обеспокоены недостаточными мерами безопасности, принятыми властями США.

Ранее Госдепартамент CША назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.

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